Sinop’ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

SİNOP (AA) - Sinop’ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

Mithat Bal idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Tıngır mevkisinde karşı yönden gelen tır ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü Bal, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Bal’ın cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



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