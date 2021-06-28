YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

Sinop’ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

28.06.2021 03:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

SİNOP (AA) - Sinop’ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

Mithat Bal idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Tıngır mevkisinde karşı yönden gelen tır ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü Bal, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Bal’ın cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandıSinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Sinop Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazartesi

İmsak
02:54
Sabah
04:59
Öğle
12:48
İkindi
16:50
Akşam
20:26
Yatsı
22:21

Sinop Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazartesi

Yasemin Eczanesi
Merkez
Dramalı Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Yenice Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.