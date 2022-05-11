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Sinop'ta otomobilin motor bölümüne giren tavşan itfaiye ekibince kurtarıldı

11.05.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta otomobilin motor bölümüne giren tavşan itfaiye ekibince kurtarıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, bir otomobilin motor bölümüne giren tavşan, itfaiye ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Barış Manço Parkı mevkisinde bir tavşan gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada tavşan, çevredeki vatandaşlardan kaçarak park halindeki bir otomobilin motor bölümüne girdi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekibince yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan tavşan, bölgede kendisini arayan sahibine teslim edildi.

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