Sinop'ta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yunus Akça'nın (70) kullandığı 37 DK 692 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisindeki kavşakta Abit Yaylaoğlu idaresindeki 57 AY 393 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Necati Sarı (60) yaşamını yitirdi.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile oğlu Ozan Arif Yaylaoğlu (17) ve Yeter Yalçın (43), sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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