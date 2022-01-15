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Sinop'ta otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

15.01.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bayram Ali Sevinç'in kullandığı 37 SA 169 plakalı otomobil, Çatpınar köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Sezen Ö. idaresindeki 06 SB 456 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, yoldan çıkıp devrilen otomobilin sürücüsü Sevinç ile kardeşi Recep Sevinç yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Bayram Ali Sevinç, buradaki müdahalenin ardından Sinop'a sevk edilirken hayatını kaybetti.

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Kaya Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
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