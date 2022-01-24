Sinop'ta sağlık ve özel idare ekipleri mahsur kalan hastalar için seferber oldu

SİNOP (AA) - Sinop'ta kar nedeniyle yolları kapanan köylerde mahsur kalan hastalar için sağlık ve özel idare ekipleri seferber oldu.
Kentte bir haftadır etkisini sürdüren kar nedeniyle çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte yol açma çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine hasta vatandaşların da yardımına koşuyor.
Gerze, Erfelek ve Durağan ilçelerinde hastalar için seferber olan özel idare ve sağlık ekipleri, yolların açılmasının ardından zor şartlara rağmen hastaları ilçe merkezine ulaştırıp hastanelere götürüyor.
Ekipler, son bir haftada 13 hastayı karla kaplı köydeki evlerinden alıp hastaneye ulaştırdı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz