YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta sağlık ve özel idare ekipleri mahsur kalan hastalar için seferber oldu

Sinop'ta sağlık ve özel idare ekipleri mahsur kalan hastalar için seferber oldu

24.01.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta sağlık ve özel idare ekipleri mahsur kalan hastalar için seferber oldu

SİNOP (AA) - Sinop'ta kar nedeniyle yolları kapanan köylerde mahsur kalan hastalar için sağlık ve özel idare ekipleri seferber oldu.

Kentte bir haftadır etkisini sürdüren kar nedeniyle çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte yol açma çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine hasta vatandaşların da yardımına koşuyor.

Gerze, Erfelek ve Durağan ilçelerinde hastalar için seferber olan özel idare ve sağlık ekipleri, yolların açılmasının ardından zor şartlara rağmen hastaları ilçe merkezine ulaştırıp hastanelere götürüyor. ​​​​​​​

Ekipler, son bir haftada 13 hastayı karla kaplı köydeki evlerinden alıp hastaneye ulaştırdı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Bakan Kurum, Sinop'ta toplu temel atma töreninde konuştu:Bakan Kurum, Sinop'ta toplu temel atma töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:53
Öğle
12:56
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:15

Sinop Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazartesi

Yasemin Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Akay Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.