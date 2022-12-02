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Sinop'ta selzedeler için yapılan TOKİ konutlarının yüzde 95’i tamamlandı

02.12.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Ayancık ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından selzedeler için inşa edilen konutların yüzde 95'lik bölümü tamamlandı.

Kentte geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından Ayancık ilçesinde selzedeler için inşa edilen konutların yapımı sürüyor.

Sel nedeniyle evlerini kaybedenler için ilçe merkezinde inşa edilen 80 konut tamamlanma aşamasına geldi.

Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, AA muhabirine, geçen yılki felakette 16 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Sel sularının özellikle Babaçay köyünde çok ciddi mağduriyete neden olduğunu vurgulayan Hasar, devletin afetinin hemen ardından tüm imkanları ve bütün kurumlarıyla bölgeye gelerek vatandaşa dokunmak için büyük gayret gösterdiğini anlattı.

Evleri yıkılan ve ağır hasar görüp tahliye edilmek zorunda kalanlar için inşa edilen yeni konutların tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çeken Hasar şöyle devam etti:

"Afet sonrası Cevizli Mahallesi'nde 80 afet konutu projelendirildi. Konutların 32'si 3+1, 48'i ise 2+1 olarak planlandı. Afet konutları yüzde 95'in üzerinde tamamlandı. Vatandaşlarımız konutlara yerleştiği zaman kullanılan malzemenin kalitesini, yapılan işçiliğin ne kadar güzel olduğunu kendileri görecek. Geçen hafta çevre düzenlemesine başlandı, bu çalışmalar devam ediyor. Geçici kabul aşamasına geldik."

Hasar, sanayi sitesindeki yeni iş yerlerinin inşa sürecinin de devam ettiğini dile getirerek "Sanayi sitesinde de fiziki gerçekleşmemiz yüzde 95 seviyesine geldi. Betonlarımız atılıyor. Ufak tefek eksiklikler kaldı. Dört blok ve 56 dükkandan oluşan sanayi sitesi esnafımıza teslim ederek Ayancık'ın gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunmuş olacağız. Bir yıl gibi kısa sürede çalışmalar bu seviyeye geldi. En kısa sürede hizmete alacağız." ifadesini kullandı.

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