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Sinop'ta silahlı kavgada bir kişi öldü

27.09.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta silahlı kavgada bir kişi öldü

SİNOP (AA) - Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Durağan ilçesinde bir parkta U.O. ile S.A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.A, tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli U.O. polis ekiplerince gözaltına alındı. ​​​​​​​

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