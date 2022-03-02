Sinop'ta taşımalı eğitime yarın ara verildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağış beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi. ​​​​​​



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz