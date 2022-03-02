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Sinop'ta taşımalı eğitime yarın ara verildi

02.03.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta taşımalı eğitime yarın ara verildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağış beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi. ​​​​​​

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Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:04
Akşam
18:38
Yatsı
19:58

Sinop Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Perşembe

Şifa Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Deva Eczanesi
Boyabat
Selver Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
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