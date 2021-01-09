YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sinop'ta tersane, tekne imal ve çekek yeri tahsis edilecek

Sinop'ta tersane, tekne imal ve çekek yeri tahsis edilecek

09.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta tersane, tekne imal ve çekek yeri tahsis edilecek

Sinop'un Gerze ilçesinde, mülkiyeti Hazineye ait yaklaşık 58 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz, tersane, tekne imal ve çekek yeri alanı olarak tahsis edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yatırımcılar, söz konusu alan üzerine tahsis amacına uygun nitelikte tesis kurabilecek.

İlgili mevzuata göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, yerin tesliminden itibaren 1 yıl içinde ruhsat alarak inşaata başlayacak, daha sonra planına uygun olarak 2 yıl içinde uygun görülen yatırımlarının tamamını bitirecek. Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde 1 yıla kadar uzatılabilecek.

Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla 30 yıla kadar irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

Konuya ilişkin başvurular, yatırımın maliyet hesabı, planlanan finansman kaynağı, istihdam durumunu gösterir detaylı liste, yıllık yapılacak tekne adedi, üretilecek en büyük tekne boyu gibi gerekli bilgi ve belgelerle 30 gün içinde kapalı zarf usulüyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılacak.

Müracaat süresinin bitiminin ardından, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri sonuçlandırılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:01
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Alpan Eczanesi
Cankaya
Atakan Eczanesi
Cankaya
Beşparmak Eczanesi
Cankaya
İlkem Eczanesi
Cankaya
İncesu Tarman Eczanesi
Cankaya
Kentpark Eczanesi
Cankaya
Zeliha Güven Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı

İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı

Ankara'da silahla vurulan kişi öldü

Ankara'da silahla vurulan kişi öldü

Siber jandarma 2020'de 6 bin 869 internet sitesinde suç faaliyetleri tespit etti

Siber jandarma 2020'de 6 bin 869 internet sitesinde suç faaliyetleri tespit etti

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.