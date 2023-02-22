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Sinop’ta trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 66 bini geçti

22.02.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre, Sinop’ta 2023 Ocak ayında trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 66 bin 3 oldu.

Sinop’ta trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 66 bini geçti

TÜİK Başkanlığı’nca Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıt verileri açıklandı. İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı verilerine göre, Sinop’ta 2023 yılı Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı önceki aya göre 287 artarak 66 bin 3 oldu.

EN ÇOK MOTOSİKLET TERCİH EDİLDİ

Sinop’ta aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 270 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 42,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 34,1 ile otomobil, yüzde 16,7 ile kamyonet, yüzde 5,2 ile kamyonet takip etti.

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