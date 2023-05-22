Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel tatlar tanıtıldı

Bu yıl ikincisi kutlanan hafta çerçevesinde, Sinop Valiliği önünde düzenlenen programda, katılımcılara yöresel lezzetler tanıtılarak, ikramda bulunuldu.

Vali Erol Karaömeroğlu ve beraberindeki heyet, etkinlikte vatandaşlara Sinop'a özgü, un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun içine üzümlü, cevizli veya kıymalı iç harç koyularak üretilen nokul ile kavrulan fındıkların ezilmesiyle yapılan ezme dağıttı.

Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, ikincisini kutladıkları Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel tatları ön plana çıkarmaya devam ettiklerini söyledi.

Hafta boyunca farklı etkinlikler düzenleyeceklerini anlatan Karaömeroğlu, "Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türk mutfağının ve özellikle ilimizdeki yöresel lezzetlerinin turizme kazandırılması çok önemlidir. Bu nedenle ilimizde de gastronomi turizmine daha çok önem verilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

