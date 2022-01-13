YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

13.01.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

SİNOP (AA) - Sinop'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Aloğlu köyü İmam Mahallesi'nde Burhan Koca'ya ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandıSinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 14 Ocak Cuma

İmsak
06:27
Sabah
07:59
Öğle
12:53
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
19:04

Sinop Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Esra Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yeni Gerze Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.