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Sinop’ta yeşil çay yok, fiyatlar tavan yaptı

SİNOP HABERLERİ  | 16.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Sinop’ta en çok tüketilen bitki çaylarının başında yer alan yeşil çay stokları tükendi, fiyatlar iki katına çıktı.Sinop’ta 26 yıldır şifalı bitkiler ve otlar üzerine pazarlama yapan aktarcı Tamer Şahin, "Yurt dışından gelen yeşil çayın üretimi aşamasında ciddi problem var.

Sinop’ta en çok tüketilen bitki çaylarının başında yer alan yeşil çay stokları tükendi, fiyatlar iki katına çıktı.
Sinop’ta 26 yıldır şifalı bitkiler ve otlar üzerine pazarlama yapan aktarcı Tamer Şahin, "Yurt dışından gelen yeşil çayın üretimi aşamasında ciddi problem var. Gümrüğe de gelmiyor. Gümrükte çok sıkı kontroller var. Yeşil çayın Türkiye’deki stoklar çok ciddi oranda azaldığı içinde fiyatları yükseliyor" dedi.
En çok tüketilen ürünler arasında olan yeşil çayın pandemi döneminde çok ciddi oranda etkilendiğini ve kilo fiyatları 60-70 lira iken şu an 150 liraya kadar çıktığını belirten Şahin, "Son 1-1,5 aydır yeşil çayın gümrükten girişi yok. Tam net bir açıklama da yok ama büyük ihtimal üretim ile alakalı bir sıkıntı var. Yani yurt dışından gelen yeşil çayın üretimini aşamasında problem var. Çünkü gümrüğe de gelmiyor, bir de çok çok ciddi kontroller var. Gümrükte kontroller çok uzadığı için yeşil çayın Türkiye’deki stoklar çok azaldı, bunun için de fiyatları yükseliyor. Şu anda en çok tüketilenler arasında olan yeşil çayı çok ciddi oranda etkiledi. Fiyatları 60-70 lira iken şu an 150 liraya kadar çıktı. Ama ondan da enteresanı şu anda o fiyatlarda bile yeşil cay bulunmuyor. Birçok toptancının dahi şu anda elinde kalmamış durumda. Bu pandemi süreci daha neleri olumsuz etkileyecek bilmiyoruz. Bu durumdan diğer ürünler örneğin zencefil, kabuk tarçın grupların da yavaş yavaş etkileyeceği söyleniyor. Ne kadar ne zamana kadar bu böyle sürecek bilmiyoruz" diye konuştu.

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