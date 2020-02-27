YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’un ilk TEMA okulu oldu

Sinop’un ilk TEMA okulu oldu

SİNOP HABERLERİ  | 27.02.2020 16:41 | Son Güncelleme

Sinop Ada Anaokulu, TEMA okulu olarak yeşil yaprak sahibi olan Sinop’ta tek okul oldu.Programda konuşma yapan Okul Müdürü Zeynep Özge Türkmen, “Öğrencilerin ve kıymetli velilerin TEMA Vakfına gönüllü bağış desteği ile tüm sınıflar TEMA sınıfı oldu ve bunun neticesinde Ada Anaokulu TEMA okulu olarak yeşil yaprak sahibi ilk anaokulu oldu” dedi.Türkmen, “Öğrencilerimizin doğayla iç içe, doğaya saygılı birey olarak yetişmelerini sağlamayı ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.Program öğrencilerin gösterileri, pasta kesilmesinin ardından sınıflara TEMA görsellerinin asılması ile son buldu.Hazırlanan programa Sinop İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Davut Kaya, TEMA Vakfı gönüllüleri ve Sinop Tema Vakfı Başkanı Kadriye Göl katıldı.

Sinop Ada Anaokulu, TEMA okulu olarak yeşil yaprak sahibi olan Sinop’ta tek okul oldu.
Programda konuşma yapan Okul Müdürü Zeynep Özge Türkmen, “Öğrencilerin ve kıymetli velilerin TEMA Vakfına gönüllü bağış desteği ile tüm sınıflar TEMA sınıfı oldu ve bunun neticesinde Ada Anaokulu TEMA okulu olarak yeşil yaprak sahibi ilk anaokulu oldu” dedi.
Türkmen, “Öğrencilerimizin doğayla iç içe, doğaya saygılı birey olarak yetişmelerini sağlamayı ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Program öğrencilerin gösterileri, pasta kesilmesinin ardından sınıflara TEMA görsellerinin asılması ile son buldu.
Hazırlanan programa Sinop İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Davut Kaya, TEMA Vakfı gönüllüleri ve Sinop Tema Vakfı Başkanı Kadriye Göl katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sinop Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:12
Öğle
12:57
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:53

Sinop Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Bilge Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Büyük Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Yeni Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.