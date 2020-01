Sinop’un müzelerine 311 bin ziyaret

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de insanların en mutlu yaşadığı şehir olan Sinop’taki müzeler 2019 yılında 311 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Doğal ve tarihi yapısıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlayan mutlu şehir Sinop’ta bulunan müzeler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Sinop’ta 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu’nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi 290 bin kişi ile en çok ziyaret edilen müze oldu.

Sinop Etnografya Müzesi 12 bin 238, Arkeoloji Müzesi ise 8 bin 762 kişi tarafından ziyaret edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, amaçlarının müze ziyaretçilerinin sayısını her geçen yıl artırmak olduğunu belirterek, “Son yıllarda tarih turizmine yoğun bir ilgi var. Hedefimiz var olan sayıları her geçen gün hızlı bir şekilde artırmak" dedi.