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Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

12.12.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sipahi dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Sipahi bu akşam başladı. Yeni dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Peki, Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu...

Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Sipahi oyuncuları ve konusu için araştırmalar başladı. Yeni dizi Sipahi bu akşam başlıyor. Dizide Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği genç, cesur ve yetenekli ajan Korkut Ali karakterine Kaan Yıldırım hayat veriyor. Kendini sürekli tehlikeye atmaktan geri durmayan Ali, yeni görevinde Türkiye üzerine büyük bir komplonun planlandığını ortaya çıkarıyor.

SİPAHİ DİZİSİ OYUNCULARI

Sipahi oyuncuları arasında Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi isimler yer alıyor.

sipahi-dizisi-konusu

Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu
Özge Gürel - Canan Doğan
Kerem Alışık - Yıldırım Bozok

sipahi-oyuncuları

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU

Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

sipahi-konusu

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

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