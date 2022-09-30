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Sipahi dizisi konusu nedir? Sipahi dizisi oyuncuları kimler?

30.09.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SHOW Tv ekranlarında yayınlanacak olan 'Sipahi' dizisinin okuma provaları yapıldı. Sipahi, Türkiye üzerinde büyük planları olan düşmanların karşısında durmaya ve her daim vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya çalışan kahraman MİT personelinin birbirinden farklı hikayelerini anlatacak. Peki Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu nedir? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Sipahi dizisi konusu nedir? Sipahi dizisi oyuncuları kimler?

Yakında SHOW TV'de yayınlanmaya başlayacak olan 'Sipahi'; Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan 'Korkut Ali Türkoğlu' (Kaan Yıldırım) ile kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları anlatıyor.

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

MİT'in son dönemde yetiştirdiği en yetenekli ajan olan 'Korkut Ali Türkoğlu' (Kaan Yıldırım), aksiyon ve zeka dolu bir operasyon sonrasında Türkiye üzerine kurulan olayları planlayanlarla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Bu bilgiler doğrultusunda daha önce sahadan çekilmiş ve geçmişteki başarılı operasyonları MİT okulunda ders olarak okutulan 'Yıldırım Zafer Bozok' (Kerem Alışık) göreve geri çağırılır.

'Korkut Ali ve Yıldırım'ın, kurulan becerikli bir ekiple beraber yürüttüğü operasyonda sürprizler yaşanır. Kader; terörle mücadele komiseri olan 'Canan' (Özge Gürel) ve 'Korkut Ali'yi yurt dışından sonra yurt içinde de bir araya getirir ve ikilinin işleri hayli zorlaşır.

SİPAHİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin senaryosunda Ali Doğançay'ın imzası bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor;

Kaan Yıldırım,
Özge Gürel,
Kerem Alışık,
Sinan Tuzcu,
Erkan Bektaş,
Başak Gümülcinelioğlu,
Nurettin Sönmez,
Çağdaş Onur Öztürk,
Serhat Nalbantoğlu,
Emre Bulut,
Gözde Okur,
Elit Andaç Çam,
Zeynep Oymak,
Berrin Arısoy,
Selçuk Borak.


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