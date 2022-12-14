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Sipahi dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sipahi oyuncuları arasında ünlü isimler!

14.12.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sipahi dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Show TV'nin yeni dizisi Sipahi her hafta pazartesi akşamları ekranlara geliyor. Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği dizinin bu akşam tekrarı yayınlanacak. Peki, Sipahi dizisi oyuncuları arasında kimler var, konusu nedir?

Sipahi dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sipahi oyuncuları arasında ünlü isimler!

Sipahi dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Yeni dizi Sipahi'nin bu akşam tekrarı izleyici karşısına çıkacak. Dizi, Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanmasına karşı yapılacak mücadeleyi ekrana taşıyor. Sipahi oyuncuları arasında Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık gibi isimler bulunuyor.

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU

Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

sipahi-konusu

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

sipahi-dizisi-konusu

SİPAHİ DİZİSİ OYUNCULARI

Sipahi oyuncuları arasında Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi isimler yer alıyor.
Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu
Özge Gürel - Canan Doğan
Kerem Alışık - Yıldırım Bozok

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