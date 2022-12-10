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Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sipahi dizisi ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu

10.12.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sipahi dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Sipahi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. İlk bölüm çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Berlin’de tam dört haftada tamamlandı. Sipahi dizisi 12 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Peki, Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sipahi dizisi ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu

Sipahi dizisi konusu ve oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi dizisinin kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Özge Gürel yeni dizisinde Canan karakterine hayat verecek.

SİPAHİ DİZİSİ OYUNCULARI

Sipahi oyuncuları arasında Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi isimler yer alıyor.
Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu
Özge Gürel - Canan Doğan
Kerem Alışık - Yıldırım Bozok

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SİPAHİ DİZİSİ KONUSU

Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

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