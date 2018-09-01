Siphiwe Tshabalala resmen Erzurumspor'da

Kulüp binasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, asbaşkan Ünsal Kıraç ve sportif direktör Zafer Demir'in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Tshabalala ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Mevlüt Doğan, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer sezonunu kapattıklarını söyledi.

Tshabalala'nın Güney Afrika'nın en prestijli ve kariyerli oyuncusu olduğunu söylediklerini bildiren Doğan, "Takımımıza faydalı olacağını düşünerek bu transferi gerçekleştirdik. Uzun süreçli bir transfer çalışması oldu. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Doğan, Medipol Başakşehir maçına da değinerek, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir şu an ligin en hazır takımlarından bir tanesi ve şampiyonluğa oynayan takım. Fakat biz de ilk 3 haftada belki puana ve skora yansıtamadık ama oynadığımız futbolla Türkiye'nin gündemine oturduk. Bu hafta itibariyle inanıyorum ki yaptığımız yeni transferlerle çok daha farklı takım olacağız ve Başakşehir'i yeneceğimize yürekten inanıyorum."

Asbaşkan Kıraç, kolay olmayan Tshabalala transferinin yaklaşık 2 ayı aşkın süredir gündemlerinde olduğunu söyledi.

Tshabalala'nın Güney Afrika'nın en prestijli ve kurumsal takımlarından Kaizer Chiefs'ten geldiğini anlatan Kıraç, "Aynı takımda 12 yıl futbol oynamış, kendisine her yıl transfer teklifleri gelmiş ama ötelemiş biri. Çünkü takımı kendisinden çok memnundu" değerlendirmesinde bulundu.

