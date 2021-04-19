Sir Alex Ferguson: "Bunlar Avrupa futbolundan uzaklaşıyor!"

Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson, aralarında kendi kulübünün de olduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurması üzerine açıklamalarda bulnundu.

Alex Ferguson, "Süper Lig'den bahsetmek, 70 yıllık Avrupa kulüp futbolundan uzaklaşmak demek." yorumunu yaptı.

Ferguson, "Hem 60'lı yıllarda bir şehir takımı olan Dundermline ile bir oyuncu olarak, hem Aberdeen'de Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan bir teknik direktör olarak Avrupa'da mücadele etmek Everest'e tırmanmak gibiydi. Örneğin, Everton kulübü Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için 500 milyon sterlinlik bir stadyum yapıyor. Futbolseverler, Avrupa futbolunu bu haliyle çok sevdi." dedi.

Efsanevi İskoç menajer, "Manchester United kariyerim boyunca en özel anlarım, oynadığımız 4 Şampiyonlar Ligi finaliydi. Manchester United, bu projenin içine dahil olmamalı. Bu sürecin bir parçası değilim. Ne düşündüklerini bilmiyorum." dedi.

Manchester United, Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu kulübü arasında yer aldı. Ayrıca, Manchester United'ın sahibi Glazer ailesinden Joel Glazer da Avrupa Süper Ligi başkan yardımcılığı görevine getirildi.

