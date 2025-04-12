Sır gibi saklanıyordu! ABD'nin '51. Bölge'deki dev kulesi ilk kez görüntülendi! Uzaylı teorileri ortaya atıldı

Las Vegas'ın yaklaşık 130 kilometre kuzeybatısında bulunan 51. Bölge'de bulunan gizemli üçgen kuleyle ilgili çeşitli komplo teorileri üretilmişti. Filmlere konu olacak gizemdeki yapı Google Haritalar üzerinden ilk kez görüntülendi.

"UZAYLILARLA TEMAS EDİLİYOR"

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait ve yıllardır UFO söylentileriyle özdeşleşmiş olan 51. Bölge'de yer alan kule, askeri kaynaklara göre Radar Kesit Alanı (RCS) testleri için kullanılıyor. Yani radar sistemlerinin nesneleri nasıl algıladığını ölçmek amacıyla uçak prototipleri veya maketlerin yerleştirildiği özel bir test platformu. Sosyal medyada yayılan bir teoriye göre bu küleyle uzaylılarla temasa geçiliyor.

Daily Mail'deki habere göre uzunluğu 45 ila 58 metre arasında değişen yapının 20 yıl kadar önce inşa edildiği ancak ABD hükümeti tarafından 2013'e kadar resmi olarak kabul edilmediği bildiriliyor.

NEDEN İNŞA EDİLMİŞTİ?

'Area 51' Soğuk Savaş sırasında uçakların test edilmesi ve geliştirilmesi için yapıldı. Askeri üs 1955'te açılsa da CIA 2013 yılına kadar 'Area 51'in varlığını resmi olarak kabul etmedi. CIA'in açıklamasından aylar sonra Barack Obama, 'Area 51'den halk önünde bahseden ilk ABD başkanı oldu.