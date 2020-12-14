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Sırbistan Milli Takımı'nda Ljubisa Tumbakovic dönemi sona erdi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.12.2020 19:31 | Son Güncelleme

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic ile yolları ayırdıklarını duyurdu.

Sırbistan Milli Takımı'nda Ljubisa Tumbakovic dönemi sona erdi

FSS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak Tumbakovic'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Geçen yılın temmuz ayından bu yana Sırbistan A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Tumbakovic'e kariyerinin devamında başarılar dileyen FSS Yönetimi, yeni teknik direktörün yıl sonuna kadar belirleneceğini açıkladı.

Bir dönem Karadağ'ı da çalıştıran Tumbakovic yönetimindeki Sırbistan A Milli Futbol Takımı, gelecek yıla ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play off finalinde elenerek şampiyonaya katılma hakkını kaybetmişti.

Tumbakovic, daha önce, Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Partizan'ı çalıştırmış ve takıma kazandırdığı altı şampiyonluk ile adını "en başarılı teknik adam" olarak tarihe yazdırmıştı.

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