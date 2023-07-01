Şirinler 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Şirinler 2 filmi ne zaman çekildi?

Şirinler 2 filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar filmi izlemek isteyen seyirciler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak olan Şirinler 2, dikkat çeken sahneleriyle sevilen animasyon filmleri arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Raja Gosnell'in üstlendiği filmde, kötü büyücü Gargamel, bir çift Şirinler benzeri haylaz karakterler yaratıyor ve onlara da Haylazlar ismini vererek, sayelerinde çok güçlü ve büyülü Şirin özünü elde edebilmeyi umuyor.

ŞİRİNLER 2 KONUSU

Şirinler'in başının belası olan kötü kalpli büyücü Gargamel, Haylazlar adlı Şirinlere benzer bir grup yaratık yaratır. Yine tek amacı, kendisini çok güçlü yapacak Şirin özüne ulaşmaktır. Fakat yapay değil ancak gerçek bir Şirin'in özünün işine yarayacağını fark eder. Dahası Şirine, Şirin Baba’nın kendisini Haylazlar'dan gerçek bir Şirin’e dönüştürdüğü büyünün formülünü bilmektedir. Gargamel bunu öğrenince hemen Şirine'nin peşine düşer ve onu Paris'e kaçırır. Paris'te dünya onu çok başarılı bir sihirbaz olarak tanımıştır, milyonların sevgilisi olmuştur. Şimdi Şirin Baba'nın önderliğindeki Şirinler yine insan dostları Patrick ve Grace ile işbirliği yaparak Şirine'yi kurtarmaya çalışacaklardır. Acaba tüm Şirinler Köyü’nün doğum gününü unuttuğunu sanan Şirine, kendisine ilgi gösteren bu yeni ailesinden ayrılmayı isteyecek midir?

ŞİRİNLER 2 OYUNCULARI

Hank Azaria, Gargamel

Neil Patrick Harris, Patrick Winslow

Brendan Gleeson, Victor Doyle, Patrick'in üvey babası

Jayma Mays, Grace Winslow, Patrick'in eşi

Jacob Tremblay, Mavi Winslow, Patrick ve Grace'in oğlu

Nancy O'Dell, bir televizyon spikeri rolünde kendisi olarak

ŞİRİNLER 2 NE ZAMAN ÇIKTI?

ABD yapımı Şirinler 2, 2011 yapımı Şirinler filminin devam filmi olarak 2013'te çekilmiştir.

ŞİRİNLER 2 SESLENDİRİCİLER

Jonathan Winters, Şirin Baba

Fred Armisen, Zeki Şirin

Katy Perry, Şirine

Alan Cumming, Cesur Şirin

Anton Yelchin, Sakar Şirin

George Lopez, Huysuz Şirin

John Oliver, Kibirli Şirin

Christina Ricci, Vexy, Gargamel tarafından oluşturulan "Yaramaz" Şirin

J. B. Smoove, Hackus, Gargamel tarafından oluşturulan "Yaramaz" komik şirin

Mario Lopez, Sosyal Şirin

Jimmy Kimmel, Agresif Şirin

Frank Welker, Azrail

Tom Kane, Anlatıcı Şirin

Paul Reubens, Jokey Şirin

B. J. Novak, Fırıncı Şirin

Shaquille O'Neal, Doğrucu Şirin

Shaun White, Süslü Şirin

Jeff Foxworthy, Hamarat Şirin

Gary Basaraba, Şişman Şirin

Adam Wylie, Telaşlı Şirin

Joel McCrary, Çiftçi Şirin

Kenan Thompson, Açgözlü Şirin

John Kassir, Çılgın Şirin

Kevin Lee, Taraflı Şirin

