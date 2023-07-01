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Şirinler 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Şirinler 2 filmi ne zaman çekildi?

01.07.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirinler 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Üç boyutlu komedi film, Şirinler filminin devamı olarak çekilmiştir. Vizyona girdiği günden bu yana zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanan Şirinler 2 filmi eğlence dolu sahneleriyle izleyicilere keyif dolu dakikalar yaşatıyor. Filmi izlemek isteyen vatandaşlar Şirinler 2 konusu, karakterleri ve oyuncuları gibi detayları merak ediyorlar. Peki, Şirinler 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Şirinler 2 filmi ne zaman çekildi?

Şirinler 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Şirinler 2 filmi ne zaman çekildi?

Şirinler 2 filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar filmi izlemek isteyen seyirciler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak olan Şirinler 2, dikkat çeken sahneleriyle sevilen animasyon filmleri arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Raja Gosnell'in üstlendiği filmde, kötü büyücü Gargamel, bir çift Şirinler benzeri haylaz karakterler yaratıyor ve onlara da Haylazlar ismini vererek, sayelerinde çok güçlü ve büyülü Şirin özünü elde edebilmeyi umuyor.

ŞİRİNLER 2 KONUSU

Şirinler'in başının belası olan kötü kalpli büyücü Gargamel, Haylazlar adlı Şirinlere benzer bir grup yaratık yaratır. Yine tek amacı, kendisini çok güçlü yapacak Şirin özüne ulaşmaktır. Fakat yapay değil ancak gerçek bir Şirin'in özünün işine yarayacağını fark eder. Dahası Şirine, Şirin Baba’nın kendisini Haylazlar'dan gerçek bir Şirin’e dönüştürdüğü büyünün formülünü bilmektedir. Gargamel bunu öğrenince hemen Şirine'nin peşine düşer ve onu Paris'e kaçırır. Paris'te dünya onu çok başarılı bir sihirbaz olarak tanımıştır, milyonların sevgilisi olmuştur. Şimdi Şirin Baba'nın önderliğindeki Şirinler yine insan dostları Patrick ve Grace ile işbirliği yaparak Şirine'yi kurtarmaya çalışacaklardır. Acaba tüm Şirinler Köyü’nün doğum gününü unuttuğunu sanan Şirine, kendisine ilgi gösteren bu yeni ailesinden ayrılmayı isteyecek midir?

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ŞİRİNLER 2 OYUNCULARI

Hank Azaria, Gargamel
Neil Patrick Harris, Patrick Winslow
Brendan Gleeson, Victor Doyle, Patrick'in üvey babası
Jayma Mays, Grace Winslow, Patrick'in eşi
Jacob Tremblay, Mavi Winslow, Patrick ve Grace'in oğlu
Nancy O'Dell, bir televizyon spikeri rolünde kendisi olarak

ŞİRİNLER 2 NE ZAMAN ÇIKTI?

ABD yapımı Şirinler 2, 2011 yapımı Şirinler filminin devam filmi olarak 2013'te çekilmiştir.

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ŞİRİNLER 2 SESLENDİRİCİLER

Jonathan Winters, Şirin Baba
Fred Armisen, Zeki Şirin
Katy Perry, Şirine
Alan Cumming, Cesur Şirin
Anton Yelchin, Sakar Şirin
George Lopez, Huysuz Şirin
John Oliver, Kibirli Şirin
Christina Ricci, Vexy, Gargamel tarafından oluşturulan "Yaramaz" Şirin
J. B. Smoove, Hackus, Gargamel tarafından oluşturulan "Yaramaz" komik şirin
Mario Lopez, Sosyal Şirin
Jimmy Kimmel, Agresif Şirin
Frank Welker, Azrail
Tom Kane, Anlatıcı Şirin
Paul Reubens, Jokey Şirin
B. J. Novak, Fırıncı Şirin
Shaquille O'Neal, Doğrucu Şirin
Shaun White, Süslü Şirin
Jeff Foxworthy, Hamarat Şirin
Gary Basaraba, Şişman Şirin
Adam Wylie, Telaşlı Şirin
Joel McCrary, Çiftçi Şirin
Kenan Thompson, Açgözlü Şirin
John Kassir, Çılgın Şirin
Kevin Lee, Taraflı Şirin

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