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  4. Şırnak dağları "kar kaplanları" sayesinde aşılıyor

Şırnak dağları "kar kaplanları" sayesinde aşılıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli, elbiselerinin renginden dolayı "turuncu adamlar" olarak anılan karla mücadele ekipleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasında bulunan Tanin Tanin Dağı'nın keskin virajlarında yoğun tipiye aldırış etmeden kesintisiz ulaşım için çalışma yapıyor - Ekip başı Şevket Benek: - "2-3 kilometre yol açıyoruz. O kadar çok yağış var ki yolu açmak için tekrar geri dönmek zorunda kalıyoruz"

ŞIRNAK (AA) - BESTAMİ BODRUK - Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, elbiselerinin renginden dolayı "turuncu adamlar" olarak anılan ekipler, Şırnak'ta kış aylarında 2 bin 220 rakımda karla mücadele ediyor.

Karayolları ekipleri, kış aylarında kar esaretinden dolayı vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve bölgede ulaşımın kesintisiz sürmesi için 24 saat kar nöbetinde.

Ekiplerin zorlu coğrafyada karla mücadele çalışmalarını yürüttüğü yerler arasında keskin virajlara sahip Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasındaki Tanin Tanin Dağı da bulunuyor.

Teröre karşı yürütülen etkin mücadele sayesinde güven ortamının tesis edildiği 2 bin 220 rakımlı dağın etrafında çalışmalarını yürüten ekipleri, sadece kar değil tipi de zorluyor.

Onlarca keskin virajın bulunduğu dik yamaçlarda yer yer çığ tehlikesine karşı biriken karı; kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizleyen "kar kaplanları", Tanin Tanin Dağı zirvesindeki uygulama noktasında verdikleri molada yorgunluk atıyor.

Soba üzerinde demlenen çayı yudumlayan "turuncu adamlar", Uludere ilçesinin Uzungeçit Belde Belediye Başkan Yardımcısı Gazi Yıldırım'ın bağlama çalarak seslendirdiği türkülere eşlik ediyor.

- "Yolu açmak için tekrar geri dönmek zorunda kalıyoruz"

Ekip başı Şevket Benek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında yol bakım ve onarım işinde çalıştıklarını, kış aylarında ise karla mücadele ettiklerini söyledi.

Halka hizmet için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Benek, yol ağını sürekli açık tutmak için mücadelenin zorlu koşullarda sürdüğünü aktardı.

Benek, eskiden imkanların kısıtlı olduğuna işaret ederek, "Fakat son yıllarda artan imkanlarla işlerimiz de kolaylaştı." dedi.

"2-3 kilometre yol açıyoruz. O kadar çok yağış var ki yolu açmak için tekrar geri dönmek zorunda kalıyoruz." diyen Benek, yüksek rakımda keskin virajlarda görev yaptıklarını aktardı.

Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü 95. Şube Şefliğinde 17 yıldır kar püskürtme aracı operatörü olarak görev yapan Kadri Acar da gece gündüz, 24 saat aralıksız, halkın yararı için çalıştıklarını dile getirdi.

Bulundukları bölgenin yüksek rakımlı ve keskin virajları olduğunu anlatan Acar, kar kalınlığının kimi yerlerde 5 metreye ulaştığını, bu nedenle karla mücadelenin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Vatandaşlardan Cafer Katar, hep aynı güzergahı kullandığını belirterek, etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürekli kapanan yolları açmak için ekiplerin mücadele ettiğini söyledi.

- Sazı ve türküleriyle ekiplerin yüreğini ısıtıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Gazi Yıldırım da geçmişte bölgede yolların aylarca kapalı kaldığını belirterek, artık ekiplerin etkin mücadelesi ile yolların hızla ulaşıma açıldığını söyledi.

Sazının sürekli yanında olduğunu, ekipleri gördüğünde de yanlarına giderek, onlara moral vermek için bağlama çaldığını, türkü seslendirdiğini dile getiren Yıldırım, "Onlar çay ile içlerini ısıtırken, ben de yüreklerini ısıtmak için türkülerimle onlara eşlik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Beytüşşebap, Karayolları Genel Müdürlüğü, karla mücadele, şırnak, Uludere,

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