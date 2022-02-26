Şırnak Devlet Hastanesinde açılan ünitelerle hasta sevklerinin önüne geçildi

Şırnak Devlet Hastanesinde çocuk yoğun bakım, kemoterapi ve anjiyo ünitelerin açılması diğer illere hasta sevklerini azalttı.

Şırnak Devlet Hastanesi, 60 uzman doktor, 30 pratisyen hekim ve 297 hemşire ile hizmetlerini sürdürüyor.

Hastanede açılan çocuk yoğun bakım, kemoterapi ve anjiyo üniteleri sayesinde 2020 yılında 217 olan hasta sevk sayısı geçen yıl 103'e düştü.

Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Çağdaş Büyükerdoğan, AA muhabirine, 2 yıl önce açılan üniteler ve yapılan başarılı ameliyatlarla diğer illere sevkleri önemli sayıda azalttıklarını söyledi. Geçen yıl 546 bin hastanın hastaneye başvurduğunu aktaran Büyükerdoğan, 10 bin 449 ameliyat yapıldığını, bunun 200'ünün A grup ameliyatı olduğunu bildirdi. Hizmete giren ünitelerle hastaların başka illere gitmekten kurtulduğunu ifade eden Büyükerdoğan, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın tedavileri burada yapılıyor. En önemlisi anjiyo ünitesini açtık. 1 yılda 1209 hastaya anjiyo yapıldı. Hastalarımız daha önce Batman, Mardin ve Diyarbakır'a gidiyordu. Artık bu hastalar burada tedavi oluyor."

Hastanede çalışan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran da geçen yıl 496 ameliyat gerçekleştirdiğini, bunun 135'inin daha çok üniversite ve araştırma hastanesinde gerçekleyebilecek operasyonlardan oluştuğunu dile getirdi. Demirkıran, "Prostat biyopsisi işlemlerini başlattık. Prostat kanseri tanılarını koymaya başladık. Çocuk hastalarda taş ameliyatları laparoskopik cerrahilerine başladık. Hastanede ileri teknoloji malzemelerle operasyonlar gerçekleştiriliyor. Halkımızın şehir dışına gitmelerine gerek kalmadan bu hizmetleri burada almalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Cizre ilçesinden gelen ve prostat ameliyatı olan Ahmet Ateş ise gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirtti. Ateş, "Hastanede bana 5 yıldızlı otel konforunda baktılar. Herkese teşekkür ediyorum. Burada tedavi olmasaydım başka bir ile gidecektim." dedi.

Merkeze bağlı Kasrik beldesinden geldiğini aktaran Nihat Kılıç ise böbrek taşı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, yapılan operasyonla sağlığına kavuştuğunu bildirdi. Kılıç, hastane yönetimine ve sağlık ekibine teşekkür etti.

