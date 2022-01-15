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Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

15.01.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Şırnak merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan 26 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçeleri, Adana, Hakkari ve Siirt'te şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem hazırlığında olduklarına dair bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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