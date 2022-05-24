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Şırnak Üniversitesi Resim Bölümü öğrencileri Sefine bölgesini tuvale yansıttı

24.05.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan: - "Cudi Şırnak'ın büyük bir markası. Milli park olması için çalışmalar devam ediyor. Burası artık turizme de açılacak. Üç din açısından kutsal bir yerdeyiz"

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesini yerinde resmetti.

Cudi Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında üniversitenin resim bölümünde öğrenim gören öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli eğitmenler eşliğinde Cudi Dağı'nın eteklerine geldi.

60 kişilik ekip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün erbane ekibinin seslendirdiği şarkılar eşliğinde Sefine bölgesine çıktı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sefine bölgesine çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

40 yıl sonra ikinci kez bölgeye çıktıklarını ifade eden Arkan, bu yıl temmuz ayında bu alanda festival düzenleneceğini söyledi.

Erkan, Sefine bölgesine öğrencileri de getirdiklerini dile getirerek, "Öğrencilerimiz burada Sefine bölgesini resmetti. Cudi Şırnak'ın büyük bir markası. Milli park olması için çalışmalar devam ediyor. Burası artık turizme de açılacak. Üç din açısından kutsal bir yerdeyiz." dedi.

Erasmus programı kapsamında Şırnak Üniversitesinde öğrenim gören Romanyalı Maria Lonescu, Hristiyan olduğunu belirterek, Sefine bölgesinin kendileri için çok kutsal bir yer olduğunu belirtti.

Lonescu, "Hz. Nuh'un gemisinin olduğu yer bizim için kilise anlamı taşıyor. İlk defa geldim buraya ve burası benim için büyük bir fırsattı. Dua ettim ve şükrettim. Belki de daha fazla gelme imkanım olur. Çok güzel bir ortam oldu. Müslüman ve Hristiyanlar aynı yerde ibadet etti." diye konuştu.

Resim yapan öğrencilerden Sefer Tan, ilk defa bölgeye geldiğini, bu bölgeyi tuvale yansıtmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Tan, "Nuh'un Gemisi'nin indiği yer kabul edilen bölgeyi tuvale yansıttım. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Cudi'deki figürleri resme yansıtmak beni çok mutlu etti. Buradaki atmosferi yaşamak benim hayalimdi, gerçekleştirdim. İnşallah tekrar gelirim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra öğrenciler inançları doğrultusunda Sefine bölgesinde ibadet ettiler.

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