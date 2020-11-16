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Şırnak Üniversitesinde aday memur temel eğitimi tamamlandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 16.11.2020 10:12 | Son Güncelleme

Şırnak Üniversitesi idari personeline yönelik olarak gerçekleştirilen aday memur temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim kursu başarıyla tamamlandı.Şırnak Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Doç.

Şırnak Üniversitesinde aday memur temel eğitimi tamamlandı

Şırnak Üniversitesi idari personeline yönelik olarak gerçekleştirilen aday memur temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim kursu başarıyla tamamlandı.
Şırnak Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Baz, öğretim görevlisi Burak Kaya, öğretim görevlisi İlker İşler, öğretim görevlisi Bilal Altan, öğretim görevlisi Leyla Uçar, Personel Daire Başkanı Osman Köse, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Nureddin Ersoy ve Personel Dairesi Şube Müdürü Mustafa Yener tarafından verilen 3 haftalık temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim kursunun ardından sınav yapıldı. Aday memur sınav sonuçlarının Şırnak Üniversitesi web sitesi üzerinden ilan edileceği kaydedildi.

Şırnak Üniversitesinde aday memur temel eğitimi tamamlandı

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