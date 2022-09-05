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Şırnak Üniversitesini tercih eden öğrencilerin sayısı arttı

05.09.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Üniversitesini tercih eden öğrencilerin sayısı arttı

Şırnak'ta sağlanan huzur ortamı, kentte eğitim veren üniversiteyi tercih eden öğrencilerin sayısına yansıdı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin, bölgenin yükselen değeri olduğunu ve 2 yıl önce Türkiye'nin en güzel kampüsü seçildiğini anımsattı.

Son dönemlerde açılan güzel sanatlar ve sağlık bölümleriyle her bölgeden öğrenci aldıklarını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, 2018'den bu yana yüzde 100'e yakın öğrenci artışının olduğu tek üniversite. Kampüsü ve öğrenci profiliyle giderek değişiyor. 2018 yılında 1100 öğrencimiz vardı ek kayıt ve yüksek lisanslarla beraber 6 bin 650 öğrenciyi bulduk. Eğitim bilimleri ve pedagojik formasyon yüksek lisans başvurumuz var, kabul edilirse öğrenci sayımız 7 bini bulacak"

Erkan, Şırnak Üniversitesini yabancı uyruklu öğrencilerin de tercih ettiğini dile getirerek, "Şu an 116 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Öğrenci ve hocalarla tam bir kültür mozaiği oluştu." diye konuştu.

Üniversitenin sadece eğitim alanında değil sosyo-ekonomik olarak da kente hizmet ettiğini aktaran Erkan, kampüsün çeşitli ulusal ve uluslararası faaliyetlere ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekledi.

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Cizre
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