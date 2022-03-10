YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak Valisi Pehlivan, marketlerde denetimlere katıldı:

Şırnak Valisi Pehlivan, marketlerde denetimlere katıldı:

10.03.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Fahiş fiyat uygulayanlara, stokçulara fırsat vermememiz gerekiyor"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimine katıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince marketlerde sıvı yağların fiyatları ve stok durumu denetlendi.

Denetimlere katılan Vali Pehlivan da kent merkezi ve ilçelerde raf ve kasa fiyatı, stok kontrolleri ile fatura alım satım kontrollerinin sürdürüldüğünü söyledi.

Stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek için yapılan denetimlerin Valilik koordinasyonunda oluşturulan birimlerle yerine getirildiğini aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu vatan bizim, bu millet bizim. Biz hep beraber bir milletiz, bu coğrafyanın insanlarıyız. Fahiş fiyat uygulayanlara, stokçulara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu manada siz de bize yardımcı olacaksınız, bu yağları evlerine alıp götürenler, hepimizin akrabası, bu konuda sizi yanlışa düşürmek isteyenler olabilir, aman onlara fırsat vermeyin. Hepimiz bu vatanda doğduk, yaşıyoruz ve nimetlerinden faydalanıyoruz."

Raf ve kasa fiyatı, raf ve stok kontrolleri ile fatura kontrolünün yapıldığı denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadıklarını belirten Pehlivan, piyasa gerçekleriyle örtüşmeyen fiyatlandırmalara, spekülatif uygulamalara, stokçuluğa rastlanması durumunda gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandıŞırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
THY'den sefer iptali açıklaması:THY'den sefer iptali açıklaması:
Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlemDiyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:22
Öğle
12:26
İkindi
15:43
Akşam
18:19
Yatsı
19:34

Şırnak Nöbetçi Eczaneler10 Mart Perşembe

Dılşad Eczanesi
Sirnakmerkez
Bişenk Eczanesi
Cizre
Sağlık Eczanesi
Silopi
Demir Eczanesi
Idil
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bilimsel kanıtı var! Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına...

Bilimsel kanıtı var! Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.