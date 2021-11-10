Şırnak Valisi Pehlivan, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesini inceledi:

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesine ilişkin, "Vatandaşlarımızın yakın bir gelecekte buraya günübirlik ziyaretler yapacak olması, başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere yıllardır devletimiz tarafından verilen emeğin meyvelerinin toplanmaması anlamına geliyor." dedi.

Vali Pehlivan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay ile Cudi Dağı Sefine bölgesini ziyaret etti, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, Cudi Dağı Sefine Bölgesinin tarihi bir derinliğe sahip olduğunu belirterek, terörün gölgesinde kalan bölgenin yaklaşık 40 yıl öncesinde temmuz aylarında ziyaret edildiğini söyledi.

Pehlivan, başarıyla gerçekleştirilen operasyonların ardından bölgede tam güvenliğin sağlanmasına yönelik İçişleri Bakanlığı öncülüğünde çalışma başlatıldığını dile getirerek, "40 yıldır gelemeyen vatandaşlarımızı geçtiğimiz temmuz ayında Cudi'nin zirvesinde bulunan meydana, yüzyıllara dayalı festival geleneğini yaşatmak üzere getirme imkanımız oldu. Vatandaşlarımızın o gün yaşadığı duyguya biz de tanıklık ettik. Yıllarca buraya gelememiş olmanın hasretiyle, özlemiyle gözlerinden yaşlar geliyordu. Gerçekten bu hepimizi duygulandırdı. Özellikle belli yaşa gelmiş insanlar yaşadıklarını da yad etme imkanı buldu." ifadelerini kullandı.

- "Çekilen film huzurun yansımasıydı"

Şırnak'ta çekimi yapılan Nuh'un Gemisi Cudi'de isimli uzun metrajlı filme değinen Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRT'de yayımlandı, oldukça da güzel ilgi gördü. Bundan hareketle yapımcıları filmin ikincisini çekme kararı aldı, bizlerle de paylaştılar. Biz de müsaade ettik. Cudi Sefine bölgesinde filmin final sahneleri çekildi. Önümüzdeki aylarda vizyona da girmiş olacak. Film geçen yıl şehrimiz için bir ilkti. Sefine için de uzun metrajlı bir filmin bir kısmının burada çekiliyor olması yine burada sağlamış olduğumuz güvenlik ve huzur ortamının bir yansımasıydı."

- "'Tabiat Parkı', devamında da 'Milli Park' şeklinde aşama aşama ilerleyeceğiz"

Cudi Dağı'nın Milli Park olması çalışmalarına ilişkin de gelişmeleri paylaşan Pehlivan, alan tespiti ve sınırların belirlenmesiyle ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini aktardı.

"Bakanlığımızın da tespit ve takdirleri doğrultusunda önce 'Tabiat Parkı', devamında da 'Milli Park' şeklinde aşama aşama bu yolda ilerleyeceğiz." diyen Pehlivan, Cudi Dağı'nın Tabiat Parkı ve Milli Park olması için Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde somut adımlar attıklarını kaydetti.

Pehlivan, bölgenin, ulaşımın sağlanması ve turizm destinasyonu olarak kabul edilmesi, destinasyonlara eklenmesiyle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerin son aşamaya geldiğini anlatarak, bölgenin bir yandan güvenlik anlamında daha iyi noktalara taşınması diğer yandan ulusal ve uluslararası boyut kazanması ve ziyarete açılması için adım adım ilerlediklerini bildirdi.

"Şu an kontrollü olsa da vatandaşlarımızın yakın bir gelecekte buraya günübirlik ziyaretler yapacak olması, başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere yıllardır devletimizin bütün kurum ve kuruluşları tarafından verilen emeğin meyvelerinin toplanmaması anlamına geliyor." ifadelerini kullanan Pehlivan, bu projeleri hayata geçirmelerinde büyük destekleri bulunan Cumhurbaşkanı ile diğer yetkili ve ilgililere şükranlarını sunduğunu aktardı.

- Cudi'de yüzey araştırması

Pehlivan, Cudi Dağının gerek kuzey gerek güney yamaçlarının çeşitli uygarlıkların izlerini taşıdığını belirterek, taşlarda kabartmaların bulunduğunu, oyma yapıların yer aldığını kaydetti.

Bölgede yürütülecek çalışmalarla ilgili Bakanlık nezdinde görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Pehlivan, "Burada yaşayan medeniyetlerin izlerini ortaya çıkarmak üzere ilk etapta yüzey araştırması yapılıyor. Yüzey araştırmasının neticesine göre arkeolojik çalışma yapılabilir görülen ve tavsiye edilen noktalarda da girişimlerimiz olacak." diye konuştu.

Vali Pehlivan, bölgenin birçok biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece 50 civarında endemik türde bitki var. Bunların ikisi Cudi adı ile isimlendirilmiş (Prospero cudidaghense, Spiraea cudidaghense), Cudi'de tespit edilen endemik bitkiler. Hayvan türleri içerisinde son 50 yıldır nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsı (Panthera pardus) geçtiğimiz sene burada görüntülendi. Yaban keçisi, boz ayı, çizgili sırtlan, vaşak, kurt, çakal, tilki, oklu kirpi, akbaba, kartal, şahin, kınalı keklik gibi yüzlerce tür yine burada yaşıyor. Bölgenin kısa sürede Tabiat Parkı ilan edilmesiyle kamp alanları, günübirlik ziyaret alanları, gözlem alanları, foto safari, trekking gibi alanların ileride yapılmasını şimdiden heyecanla planlıyoruz."

