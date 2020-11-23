Şırnak Valisi Pehlivan'dan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Vali Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların önemine işaret etti.

Pehlivan, paylaşımında "Değerli hemşehrilerim, koronavirüsle mücadelede her zamankinden çok daha fazla hassasiyet göstermemiz gereken bir sürecin içerisindeyiz. Temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere tedbir kurallarına lütfen uymaya devam edelim. Getirilen kısıtlamalara kendimizin, ailemizin ve toplumumuzun sağlığı için harfiyen riayet edelim. Sağlık en büyük nimetimiz ve onu korumak da hepimizin müşterek sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

