Şırnak ve Mardin'de Kadir Gecesi idrak edildi

ŞIRNAK / MARDİN (AA) - Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, kandili idrak etmek için camileri doldurdu.

Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlenen ve yüzlerce vatandaşın saf tuttuğu programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Ardından tüm İslam alemi ile yurt içi ve dışındaki operasyonlarda görev yapan güvenlik güçleri için dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, Kadir Gecesi'nin önemi ile ilgili vaaz verdi.

Valilik ve Belediye tarafından vatandaşlara tatlı ikram edilen programa, Vali Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka da katıldı.

- Mardin

Mardin'in Midyat ilçesinde de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla İlçe Müftülüğünce camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Belediye tarafından Hacı Kasım Altunkaya ve Hacı Hasan Gündüz Cami avlusunda vatandaşlara lokma ikram edildi.

