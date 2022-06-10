Şırnak'ın Çevrimli köyünde 32 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği 27 kişi anıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 32 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi için anma programı düzenlendi.

Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişiyi anmak için köy mezarlığında tören yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un da katıldığı programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, buradaki konuşmasında, bu coğrafyanın 40 yıldır ağır bedeller ödediğini, devletin kararlı duruşuyla terör örgütünün kaçacak delik aradığını söyledi.

Vatandaşların vatansever duruşunu koruduğu sürece bir daha öyle günlerin yaşanmayacağını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Bizim evlatlarımızın canları, kanları üzerinden kendilerine ikbal arayanlara, başkalarına yaptıkları uşaklıklarda mertebe kazanmaya çalışanlara, onların üzerinden siyaset yapanlara fırsat vermememiz lazım. Bugün sanki hiçbir şey yokmuş gibi, sanki 40 yıldır yaşanan acıları bu coğrafyanın garip, masum insanları, silahsız köylüleri, kasabalıları yaşamamış gibi yüzsüzce fütursuzca karşımıza geçip hala devletten hesap sormaya kalkışanları görüyoruz."

Aynı hadiselerin yaşanmaması için var güçleriyle çalışacaklarını dile getiren Ersoy, "Burada gördüğümüz o küçük yavrularımızı kaçırıp ellerine silah ve taş vererek devletine, kendi öz milletine kurşun sıkmak üzere yetiştirilmesine izin vermeyeceğiz. Bu güzel coğrafyada hep birlikte nasıl bin yıldır yaşamışsak, bu mazlum coğrafyada en dirayetli ve bölgesine hamilik yapan büyük devletin onurlu vatandaşları olarak hep birlikte yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de devletin hem sınır içerisinde hem de sınır dışında terör örgütünün beslendiği bütün kaynakları kurutmak adına operasyonlarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Hain terör örgütünün vatandaşları katletmesini asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını aktaran Bilgin, "Bakın biz buradayız ama onlar kaçacak yer arıyorlar. Vatandaşlarımız emin olsunlar ki devletimiz her daim sizlerin yanındadır. Sizlerin güvenliği, huzuru bizim teminatımız altındadır." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı İbrahim Özbey ise 32 yıl önce yaşanan katliamı asla unutmayacaklarını, terör örgütünü lanetlediklerini belirtti.

Programa, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Güçlükonak Kaymakamı Mehmet Göze, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve şehit yakınları katıldı.

