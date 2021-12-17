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Şırnaklı baba direksiyon sallayarak 7 kızını üniversiteli yaptı

17.12.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludere ilçesi Gülyazı köyünde yaşayan Tahir Enç'in uzun yol şoförlüğü yaparak okuttuğu 7 kızından 2'si öğretmen, biri okul müdürü oldu, diğer kızları ise Türkçe öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, kamu yönetimi ve hemşirelik bölümünde okuyor - Baba Enç: - "Mümkünse herkes çocuklarını okutsun. Onların geldikleri noktayı görünce gurur duyuyorum" - Enç'in öğretmen kızlarından Hüsna Enç: - "Ailem beni ve kardeşlerimi okutmak için büyük çaba sarf etti. Bu konuda aileme minnet borçluyum"

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı köyünde yaşayan Tahir Enç, uzun yol şoförlüğü yaparak okuttuğu 7 kızını üniversiteli yaptı.

Hayatının büyük kısmı yollarda direksiyon başında geçen, mesai kavramı olmaksızın sevdiklerinden uzakta uzun yol şoförlüğü yapan Enç (60), eğitime verdiği önemle 9 çocuğundan 7 kızının üniversiteli olmasını sağladı. Enç'in 2 oğlundan biri esnaf diğeri ise bir firmada çalışıyor.

Enç'in direksiyon sallayarak okuttuğu 7 kızından 2'si mezun oldukları Gülyazı İlk ve Ortaokulunda görev yapıyor. Heybet Enç, okulda 3 yıldır müdürlük, kardeşi Hüsna Enç de 2 yıldır öğretmenlik yaparken, Nazan Enç Cizre ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni olarak öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

Enç'in diğer 4 kızı ise farklı üniversitelerde Türkçe öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, kamu yönetimi ve hemşirelik bölümünde okuyor.

Çocuklarını okutarak çevresindekilere örnek olan Enç, herkese, özellikle kız çocuklarını okutmaları tavsiyesinde bulunuyor.

- "Onların geldikleri noktayı görünce gurur duyuyorum"

Baba Tahir Enç, AA muhabirine, çocuklarını şoförlük yaparak zor şartlarda okuttuğunu belirtti.

Memleketin kadın doktor, öğretmen, mühendis ve avukatlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Enç, "Okumayan insanın bir hedefi olamaz. Mümkünse herkes çocuklarını okutsun. Onları okuttum ve belirli bir seviyeye getirdim. Onların geldikleri noktayı görünce gurur duyuyorum." dedi.

- Kardeşi ile aynı okulda görev yapıyor

Enç'in kızlarından Heybet Enç, Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıl Uludere'deki Taşdelen Ortaokulunda görev yaptığını, 6 yıldır da mezun olduğu okulda görev yaptığını söyledi.

Kardeşi ile 2 yıldır aynı okulda çalıştıklarını anlatan Enç, babalarının kendilerini zor şartlara rağmen okuttuğunu aktardı.

Enç, kardeşlerinin en büyüğü olarak üniversiteyi kazanıp onlara bu yolu açtığını, ardından 6 kardeşinin de üniversiteyi kazanarak ailelerini gururlandırdığını dile getirerek, müdürlük yaptığı köy okulunda kız kardeşi ile öğrencileri geleceğe hazırladıklarını kaydetti.

"Öğrencilik döneminde ders dinlediğim sıralarda şimdi öğretmen olarak öğrencilere eğitim veriyoruz. Tarif edilmez duygular bunlar." diyen Enç, öğretmen olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Enç, "Doktor, mühendis, avukat neden köyümüzden olmasın. Bu eksiklikleri en iyi biz biliyoruz. Bunların kazanılması okuldan, eğitimden geçer. Bunun gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

- "Aileme minnet borçluyum"

Ablası ile mezun oldukları okulda öğretmenlik yapan Hüsna Enç de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra 2 yıldır bu okulda görev yaptığını anlattı.

Hayali olan öğretmenliği kendi köyünde yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Enç, "Okuduğum dönemlerde kız çocukları fazla okutulmuyordu. Ailem beni ve kardeşlerimi okutmak için büyük çaba sarf etti. Bu konuda aileme minnet borçluyum. Kız çocuklarının okuması konusunda bazı algıları yıktık. Buradaki öğrencilere de örnek olabiliyorsam, ne mutlu." ifadelerini kullandı.

- "Bize rol model oldular"

Heybet ve Hüsna Enç'in kız öğrencileri ise köylerinde yaşayan öğretmenlerinden eğitim almanın kendileri için büyük şans olduğunu belirterek, onlar gibi üniversite eğitimi alıp öğretmen olmak istediklerini dile getirdi.

Öğretmenlerinin kendilerine rol model olduğunu anlatan öğrenciler, "Umarım biz de öğretmen, doktor, mühendis olarak köyümüze hizmet edebiliriz." dedi.

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