Şırnaklı kadınlar atık malzemeden süs ve ev eşyası üretiyor

Kullanılmayan şişe, karton ve atılacak durumdaki eşyalar kadınların ellerinde oyuncak, süs ve ev eşyasına dönüşüyor. İl genelindeki merkezlerdeki kurslara katılan 200 kadın, Kovid-19 sürecinde evlerinde atık malzemelerden 2 bin parça oyuncak, süs ve ev eşyası üretti.

Kadınların üretimine devam ettiğini aktaran Atan, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız, cam, gazete, teneke, plastik ve cam şişeleri, süsleyerek ev ve süs eşyası haline getirdi. Elimizde yaklaşık 2 binin üzerinde üretimi yapılmış ürün var. Bunun yanı sıra atık kumaştan kadınlarımız yıkanabilir 100 binin üzerinde maske üretti. Bu maskeleri ücretsiz olarak özellikle 65 yaş üstü büyüklerimize dağıttık."

Genç kızların evlendiğinde çeyizine koyabileceği süs eşyası, çocuklar için oyuncak, gazete ve karton kullanılarak ekmek sepeti yaptıklarını aktaran Atan, şunları kaydetti:

"Kadınlar sürekli evde olduğundan dolayı psikolojileri bozulabilir diye düşündük. Kadınlar çocuklarıyla bu işi yaptıkları zaman çok daha anlamlı oldu. Amacımız çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, çevreye duyarlılığın oluşması ve kadınların çocuklarıyla birlikte küçükte olsa aile bütçesine katkıda bulunması."

Kadınların yaptığı 2 bine yakın eşyayı yakın zamanda sergileyeceklerini dile getiren Atan, daha sonra bir iş yeri açarak eşyaların satışından kadınların ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.