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Şırnaklı kadınlar atık malzemeden süs ve ev eşyası üretiyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 27.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

ADEM bünyesindeki 600 eğitmen ve kursiyer "Geri dönüşüm külleri Şırnaklı kadınların ellerinde canlanıyor" projesi kapsamında pandemi sürecinde plastik kap, şişe ve ambalaj gibi evsel atıklardan süs ve ev eşyası yapıyor - Yakın zamanda açılacak iş yerinde eşyaların satışından elde edilecek gelirle kadınlar aile bütçesine katkı sağlayacak - ADEM İl Koordinatörü Hatice Atan: - "Amacımız çevreye duyarlılığın oluşması ve kadınların çocuklarıyla küçükte olsa aile bütçesine katkıda bulunması"

EKREM PAYAN- Şırnak Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kursiyer kadınlar, yeni tip koronavirüs (kovid-19) sürecinde evde kaldıkları dönemde evsel atıklardan süs eşyası üretti.

ADEM, kursiyer kadınlara el becerilerini geliştirme ve ürettiklerini satarak gelir elde etme imkanı sunuyor. Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı ADEM'ler sayesinde kadınlar, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı buldu.

Kullanılmayan şişe, karton ve atılacak durumdaki eşyalar kadınların ellerinde oyuncak, süs ve ev eşyasına dönüşüyor. İl genelindeki merkezlerdeki kurslara katılan 200 kadın, Kovid-19 sürecinde evlerinde atık malzemelerden 2 bin parça oyuncak, süs ve ev eşyası üretti.

Bu ürünler kısa zaman içerisinde açılacak iş yerinde satışa sunulacak.

- 100 bin maske

ADEM İl Koordinatörü Hatice Atan, AA muhabirine, 'Hayat eve sığar' sloganıyla pandemi süresinde evde kalan 600 eğitmen ve kursiyerlerin "Geri dönüşüm külleri Şırnaklı kadınların ellerinde canlanıyor" projesine katkı sunduğunu söyledi.

Kadınların üretimine devam ettiğini aktaran Atan, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız, cam, gazete, teneke, plastik ve cam şişeleri, süsleyerek ev ve süs eşyası haline getirdi. Elimizde yaklaşık 2 binin üzerinde üretimi yapılmış ürün var. Bunun yanı sıra atık kumaştan kadınlarımız yıkanabilir 100 binin üzerinde maske üretti. Bu maskeleri ücretsiz olarak özellikle 65 yaş üstü büyüklerimize dağıttık."

Genç kızların evlendiğinde çeyizine koyabileceği süs eşyası, çocuklar için oyuncak, gazete ve karton kullanılarak ekmek sepeti yaptıklarını aktaran Atan, şunları kaydetti:

"Kadınlar sürekli evde olduğundan dolayı psikolojileri bozulabilir diye düşündük. Kadınlar çocuklarıyla bu işi yaptıkları zaman çok daha anlamlı oldu. Amacımız çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, çevreye duyarlılığın oluşması ve kadınların çocuklarıyla birlikte küçükte olsa aile bütçesine katkıda bulunması."

Kadınların yaptığı 2 bine yakın eşyayı yakın zamanda sergileyeceklerini dile getiren Atan, daha sonra bir iş yeri açarak eşyaların satışından kadınların ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

- Çocuğuyla süs eşyası yaptı

Usta öğretici Bircan Değer, pandemi döneminde evde 10 yaşındaki çocuğuyla projeye katkı sunduğunu söyledi.

Süreçte şişe ve kağıtlardan çeşitli süs eşyası ürettiklerini aktaran Değer, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde sürekli evde kalıp çıkamıyorduk. Projeye katkı sunmak amacıyla atık durumdaki şişe, kağıt ve kartonlardan çeşitli süs eşyası yaptık. İlerleyen dönemlerde bu yaptıklarımız sergilenecek ve açılacak iş yerinde satışa sunulacak. Çocuğumun hem zihni hem de el becerisi gelişti. Diğer yandan aile bütçemize de katkı sağlayacak. Severek yapıyoruz çokta mutluyuz."

Kursiyer Ayfer Kunca ise pandemi sürecinde evinde dikiş makinesiyle kullanılmayan kumaşlardan maske üreterek katkı sunduğunu anlattı.

Kunca, "Bu sayede atık malzemeleri dönüştürerek hem çevreye bir nebze katkı sunduk hem de dönüştürdüğümüz malzemeleri tekrar kullanabileceğiz. Bu da bizim için mutluluk verici bir durum oldu." ifadesini kullandı.

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