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Şırnaklı kadınların dokuduğu halı ve kilimler 4 ülkeye gönderildi

22.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Aile Destek Merkezinde kadınların ilmek ilmek dokuduğu kilim ve halılar, Irak, İran, Almanya ve Finlandiya'ya satıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) kadınların dokuduğu halı ve kilimler 4 ülkeye gönderildi.

Şenoba beldesinde Kaymakamlık ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından kurulan ve desteklenen ADEM'de, 3 usta öğretici ve 12 kursiyer tarafından yörede unutulmaya yüz tutan halı ve kilimler doğal ipliklerden ilmek ilmek dokunuyor.

Gelen siparişlere göre farklı motiflerle yapılan halı ile Jirki, Kahramanmaraş ve Uludere kilimleri yurt içi ve dışına satılıyor.

Dokunan halı ve kilimler son bir yıl içinde Irak, İran, Almanya ve Finlandiya'ya gönderildi.

FİYATLARI 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Şenoba ADEM Koordinatörü Halide Yıldırım, AA muhabirine, merkezde el sanatları, okuma yazma, halı kilim dokumacılığı başta olmak üzere 9 kursun olduğunu, 9 usta öğretici ve 50'yi aşkın kursiyerle çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Son bir yıl içinde gelen siparişler üzerine halı ve kilim dokumacılığına ağırlık verdiklerini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tamamladığımız son kilim Finlandiya'ya gidecek. Bu, aynı ülkeye ikinci siparişimiz. Daha önce Irak, İran ve Almanya'ya gönderdik. Aldığımız siparişler ve taleple tek olan kurs sayısını ikiye çıkardık. Halılarımızın rağbet görmesi bizim için gurur ve onur verici. Kursiyerler aldıkları sertifikalarla usta öğretici oluyor. Daha önce beldede usta öğretici bulmakta zorlanıyorduk, şu an onlarca kişi var."

Halı ve kilim fiyatlarının ölçülere göre değişkenlik gösterdiğini aktaran Yıldırım, 600 liradan başlayan fiyatların 10 bin liraya kadar çıktığını dile getirdi.

"MEŞAKKATLİ BİR İŞİMİZ VAR"

Merkezdeki usta öğreticilerden Rahime Bilen de "Meşakkatli bir işimiz var, ama severek yapıyoruz. Uludere, Kahramanmaraş ve Jirki kilim motiflerinden oluşan çeşitli desenleri renk uyumlarıyla dokuyoruz. Öğrencilerimiz de usta öğretici seviyesine ulaştı. Artık yaptığımız ürünleri ülke dışına gönderiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş ve çokta tercih edilmeyen bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle yurt dışından bir sipariş aldıklarında öğrencilerin çok mutlu olduğunu ve daha hırsla çalıştığını aktaran Bilen, "Emeklerimizin karşılığını görmek bizi iyi hissettiriyor. Bu siparişleri çeşitlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Aynur Babat ise yurt dışından sipariş aldıklarında mutlu olduklarını anlatarak, gelir elde ettikçe motivasyonlarının arttığını bildirdi.

Kursiyer Neslihan Dağ da günde 6 saat halı ve kilim dokuduklarını, emeklerinin karşılığını almanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Dağ, "Merkezde, unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Büyük emeklerle halı ve kilimleri yapıyoruz. Bunların ününün ülke dışına kadar çıkması büyük bir mutluluk." dedi.

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