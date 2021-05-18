Şırnaklı kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler markalaştı

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Uludere ilçesinde devlet desteğiyle kurulan işletmede istihdam edilen 10 kadının el emeğiyle hazırladığı erişte, mantı ve yufkalar "Uluyörem" markasıyla satışa sunuluyor.

Uludere Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce GAP İdaresi Başkanlığına sunulan projenin kabul edilmesiyle 80 metrekarelik bir alanda kadınların üretim yapması için atölye kuruldu.

Atölyede istihdam edilen 10 kadın, hünerli elleri ile erişte, mantı ve yufka hazırlıyor. Kadınların hazırladığı bu lezzetler, Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından 10 yıllığına tescillenen "Uluyörem" markası ile market reyonlarında yerini aldı.

Ürünlerin satışından elde edilen gelir, kadınlara kazanç olarak geri dönüyor. Ürünlerin diğer illerde de satışa sunulması ve istihdam edilen kadın sayısının artırılması hedefleniyor.

İlçede bu ürünlerin yanı sıra 70 aileye verilen 6 bin tavuktan elde edilen yumurtalar da "Uluyörem" markasıyla piyasaya sunuluyor.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, bu proje ile ev kadınlarının el emekleriyle hazırladıkları ve piyasaya sunacakları ürünlerle aile ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.