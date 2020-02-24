Şırnak’ta 2 milyonluk Tasarım ve Beceri Atölyeleri Projesi hayata geçirildi

Dicle Kalkınma Ajansı ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tasarım ve Beceri Atölyeleri Projesinin tanıtımı yapılarak, işbirliği protokolü imzalandı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, projenin 2 milyon 250 bin bütçeyle onaylandığını, gençlerin tasarım ve beceri atölyelerinde ufuklarının genişleyeceğini söyledi. Vali Pehlivan, “Ülkeleri kalkındırmanın yolu üretimden geçer. Tüketim toplumu olmak, en tehlikeli durumlardan birisi olması gerek. Biz kalkınmak ve gelişmek durumunu daha üst seviyelere çıkarmak istiyorsak, muhakkak üretmemiz gerekiyor. Üretim içinde önce fikir gereklidir. Fikir üretmek için de hayal gücünüzün gelişmesi lazım. Biz çocuklarımıza erken yaşta hayal etmeyi, düşünmeyi, fikir üretmeyi ve bu konuda rehberlik etmeyi başarmamız lazım. Bunu başardığımızda biliyoruz ki çok yetenekli çocuklarımız var. Bu çocuklarımız hangi alan olursa olsun, eserler ortaya koyacaktır. Çünkü fikir üretmenin bir sonraki aşaması, proje üretmektir. Proje üretmekle birlikte, kafa yoran gençlerimiz yeni icatlar, yeni eserler ortaya çıkaracaktır. Birde bunu üretime kanalize ettiğini gerçekleştirirsek, işte o zaman ülkemizin önü açılmış olacaktır. Çocukların bu atölyelere gelip güzel zaman geçirmesinden öte, zihinlerinde, yeni açılımlar oluşturmak. Belki aklından geçeni orada projeye dönüştürmesini sağlamak” dedi.