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Şırnak'ta 65 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi

06.09.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta 65 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi

Şırnak'ta 65 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 61 sikke, 3 takı malzemesi ve yüzük ele geçirilen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 61 sikke, 3 takı malzemesi ve yüzük ele geçirdi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Şırnak tarihi eser kaçakçılık sikke

Şırnak Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Şırnak Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Salı

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