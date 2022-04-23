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Şırnak'ta 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

23.04.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şırnak'ta hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2014 yılında hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen A.K'nin ilçe merkezinde bir evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

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