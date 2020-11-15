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Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında baba, oğlunu öldürdü

ŞIRNAK HABERLERİ  | 15.11.2020 17:36 | Son Güncelleme

Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında baba, oğlunu öldürdü

ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba, oğlunu tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Güçlükonak ilçesi Yağmurkuyusu köyünde baba N.N. ve oğlu Mazlum N. arasında daha önce aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Baba N.N, 2 saat sonra İdil ilçesinden Güçlükonak'ın Yağmurkuyusu köyüne eşyalarını taşıması sırasında önünü kestiği oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldıran Mazlum N, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan babayı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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