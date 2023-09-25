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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 77 zanlı hakkında işlem yapıldı

25.09.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta, asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 77 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Eylül'de, il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalarda, 1021 gram metamfetamin, 56 sentetik ecza, 10,5 gram esrar, 2,69 gram eroin, gümrük kaçağı 11 bin 54 paket sigara, 525 puro, 4 tabanca, 434 muhtelif emtia, 83 cep telefonu, 375 cep telefonu aksesuarı, 31 elektronik emtia, 27 kilogram çay ele geçirildi, 53 zanlı yakalandı.

Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, 12'si asayiş, 7'si kaçakçılık, 1'i kayıp şahıs, 2'si farklı kimlikle çıkış yapma, 1'i sahte kimlik ibraz, 1'i terör suçundan olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalanarak, yasal işlem başlatıldı.

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Şırnak kaçakçılık operasyon

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