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Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 133 gözaltı

19.06.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 133 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1 kilo 319 gram metamfetamin, 3 kilo 685 gram eroin, 25 gram esrar, 18 gram afyon sakızı, 5 gram skunk, 8 adet bong, 4 adet hassas terazi, 8 adet tabanca 2 adet tüfek, 170 adet fişek, 12 adet şarjör, 16 bin adet makaron, 160 paket sigara, 56 adet cep telefonu, 95 adet cep telefonu aksesuarı, 8 bin 200 TL para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 118 kişi kaçakçılık, 13 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs, 1 şüpheli ise terör suçundan olmak üzere toplam 133 şüpheli gözaltına alındı.

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