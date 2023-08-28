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Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 şüpheliye işlem yapıldı

28.08.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 şüpheliye işlem yapıldı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1,97 gram metamfetamin, 2,82 gram esrar, 0,36 gram eroin, 1 adet bong, 5 bin 112 adet sigara, 199 adet muhtelif emtia (ayakkabı, kol saati, çakmak), 5 adet cep telefonu, 74 adet cep telefonu aksesuarı, 68 adet elektronik emtia (tıraş makinesi, elektronik sigara), 28 kilogram kaçak nargile tütünü, 22 paket elektronik sigara tütünü, 20 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 33 kişi kaçakçılık, 11 kişi asayiş suçundan olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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