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Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu

16.08.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu

Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baraj gölüne giren genç kayboldu.

Enver Baykır (16), akşam saatlerinde arkadaşlarıyla serinlemek için Ortabağ köyündeki Musa Tepe Barajı'nda suya girdi.

Baykır'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Daha sonra Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları, hava kararana kadar sürdü.

Ara verilen çalışmaların, yarın Diyarbakır ve Batman'dan AFAD ile su altı arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla devam edeceği öğrenildi.

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Cizre Uludere

Şırnak Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:20
Öğle
12:20
İkindi
16:05
Akşam
19:10
Yatsı
20:33

Şırnak Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

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