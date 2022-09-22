Şırnak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Şırnak’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Dicle Mahallesi Mehmetçik Ortaokulu bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.D, M.K, E.E, ve K.B. yanlarındaki bıçakla Ö.Y. ve C.D'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karışan Y.D, M.K. ve K.B. 18 yaşından küçük olduğu için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.
E.E. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
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