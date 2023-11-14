YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şırnak'ta binanın bodrumunda çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri hayatını kaybetti

Şırnak'ta binanın bodrumunda çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri hayatını kaybetti

14.11.2023 10:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında önceki gün çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında yaralanan Umutcan Mahmut Küden (15), K.Y. (12) ve E.U. (14) Şırnak'taki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Vücutlarında ileri derecede yanık olan çocuklar, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yaralı çocuklardan Umutcan Mahmut Küden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer çocukların ise durumlarının ağır olduğu, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Şırnak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında 1 çocuk ölmüş, 3 çocuk ise yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeydan Karalar, trafik sorununu çözmekte kararlı olduklarını söylediZeydan Karalar, trafik sorununu çözmekte kararlı olduklarını söyledi
Kütahya’da yeni GES projesinde sona doğruKütahya’da yeni GES projesinde sona doğru
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandıBilecik’te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Şanlıurfa Şırnak tedavi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Kasım Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
12:14
İkindi
15:00
Akşam
17:23
Yatsı
18:41

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Salı

Şirin eczanesi
Karakopru
Burak eczanesi
Viransehir
Halfeti eczanesi
Halfeti
Haktanir eczanesi
Harran
Karşiyaka eczanesi
Haliliye
Dergah eczanesi
Eyyubiye
Satoğlu eczanesi
Haliliye
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.