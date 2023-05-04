Şırnak’ta bulunan petrol rezervi vatandaşları umutlandırdı

Şırnak’ta geçen yıl açılan Şehit Esma Çevik Petrol Kuyularından sonra dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabar Dağı’nda günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol keşfini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yapılan keşfin Türkiye’nin günlük petrol tüketiminin 10’da 1’ini tek başına karşılayacağını ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın adının verildiği sahadan sağlanacak petrolün, ülkenin tamamında üretilenden daha fazla olacağını vurguladı.

Bu haberi alan Silopili vatandaşlar sevinçlerini dile getirdi. Petrolün ekonomiye katkı sağlayacağını belirten ilçedeki kuyumculardan İbrahim Halil Tatar, Şırnak’ın petrol kenti olacağını vurguladı. Yetkililere teşekkür eden Tatar, Şırnak iline hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Esnaf Savaş Aka da petrolün bulunduğuna sevindiğini belirterek, petrol kenti olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Vatandaşlardan Ahmet Gören ise ekonomi ve iş istihdamına katkı sağlayacağı için mutlu olduğunu ve yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.

